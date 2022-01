Rodrigo Caio, zagueiro do Flamengo - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

15/01/2022

Rio - O Flamengo informou que o zagueiro Rodrigo Caio recebeu alta hospitalar na manhã deste sábado (15). O jogador estava internado desde o dia 2 de janeiro em decorrência a uma infecção em um dos pontos do procedimento cirúrgico no joelho, realizado em dezembro.

Rodrigo Caio recebeu alta na manhã deste sábado (15). O Departamento Médico do clube acompanhará a evolução do atleta nos próximos dias. #CRF — Flamengo (@Flamengo) January 15, 2022

No último sábado, Rodrigo Caio precisou passar por uma punção, procedimento para retirada de líquido do local, onde havia muito inchaço, e acabava comprometendo o movimento articular.

O zagueiro passou por uma artroscopia no dia 7 de dezembro e, logo após a virada para 2022, relatou a inflamação no local. Desde o dia 2 de janeiro o jogador estava em tratamento com antibiótico e não conseguiu se reapresentar junto ao grupo, no dia 10.