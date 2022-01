Ramon, lateral do Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 16/01/2022 13:19

Apesar de ter iniciado a pré-temporada uma semana antes que o grupo principal para poder jogar as primeiras partidas do Flamengo no Campeonato Carioca, Ramon não deve participar da estreia contra a Portuguesa, dia 26, às 21h35. O lateral está com lesão muscular, segundo o site 'GE'.

Cotado para ser titular e reforçar a equipe de jovens da base que disputará as primeiras partidas do ano, Ramon machucou a coxa direita na última semana e ficou fora do jogo-treino de sábado, contra o Nova Iguaçu. João Gomes também não participou porque foi poupado, mas não preocupa para a estreia.



No jogo-treino, o Flamengo perdeu por 4 a 3 para o Nova Iguaçu sob os olhares de Paulo Sousa, que acompanhou de sua sala. O técnico do sub-20, Fábio Matias, escalou de início: Matheus Cunha; Wesley, Gabriel Noga, Cleiton e Marcos Paulo; Lucas Gabriel; Yuri de Oliveira, Thiaguinho e Matheus França; Lazaro e André.



Neste domingo, os jogadores do elenco principal ganharam folga e retornarão aos trabalho na segunda, em período integral. A nova comissão técnica mantém o planejamento de só estrear no clássico contra o Fluminense pela quarta rodada, na semana do dia 5 de fevereiro.