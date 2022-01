Deyverson comemora o gol do título do Palmeiras na Libertadores - AFP

Deyverson comemora o gol do título do Palmeiras na LibertadoresAFP

Publicado 16/01/2022 18:17

O Flamengo foi eliminado da Copinha ao perder por 2 a 0 para o Oeste e o lance do segundo gol, já nos acréscimos, chamou a atenção pela falha do zagueiro Igor Jesus ser parecida com a cometida por Andreas Pereira na Libertadores. E Deyverson, algoz rubro-negro que aproveitou o erro do volante na final sul-americana, não perdeu a chance de provocar.

Postagem de Deyverson provocando a eliminação do Flamengo na Copinha Reprodução/Instagram

O atacante do Palmeiras postou um vídeonos Stories do Instagram do gol do Oeste, marcado por Reifit, com a legenda: "Alguém se lembra de alguma coisa parecida?"

No lance decisivo da Libertadores, Andreas não dominou a bola perto mais perto da área, deixando Deyverson roubá-la para fazer o gol 2 a1 e do título na prorrogação. Já o lance na Copinha aconteceu mais perto do meio de campo.