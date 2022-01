Marcos Braz - Divulgação

Marcos BrazDivulgação

Publicado 17/01/2022 09:27

Ferreirinha, atacante do Grêmio Divulgação Rio - Ciente de que irá receber uma nova investida do Al Hilal, da Arábia Saudita, por Michael, o Flamengo já monitora o mercado em busca de um possível substituto. De acordo com o canal "Flazoeiro", um possível alvo da diretoria é o atacante Ferreirinha, do Grêmio.

Segundo o veículo, o nome de Ferreirinha agrada à diretoria rubro-negra. No entanto, não será fácil tirá-lo da equipe gaúcha. O jogador de 24 anos possui uma multa rescisória no valor de 8 milhões de euros, cerca de R$ 51 milhões.

Com o rebaixamento do Grêmio, o assédio em cima de Ferreirinha tem aumentado. Recentemente, o atacante foi alvo do Al-Ain, dos Emirados Árabes, e do Atlanta United, da MLS.