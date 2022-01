Técnico Paulo Sousa cumprimenta Matheus França - Gabriel Nuffer/Flamengo

Publicado 25/01/2022 14:46

Rio - Na tarde desta terça-feira (25), o Flamengo anunciou a renovação do contrato de Matheus França, de 17 anos. O meia-atacante é considerado uma das principais joias da base do clube, e estendeu seu vínculo até abril de 2027.

Mesmo antes de estrear pelo profissional, o jovem já chama atenção de clubes de todo o planeta, como o Real Madrid, clube que, nos últimos anos, contratou duas promessas da base Rubro-Negra: o atacante Vinicius Júnior, e o meia Reinier.

O contrato de Matheus França ia até junho de 2025. Porém, preocupada com o assédio de outras equipes, a diretoria do Flamengo se antecipou, e renovou o contrato do jovem atleta. Caso algum clube deseje adquirir o meia-atacante, terá que desembolsar a quantia de 100 milhões de euros (cerca de R$616 milhões, na cotação atual).