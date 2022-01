Comentarista projeta disputa acirrada entre Flamengo e Fluminense no Carioca - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 25/01/2022 16:07

Rio - O comentarista Lédio Carmona, do Grupo Globo, projetou a disputa pelo Campeonato Carioca, durante o "Seleção SporTV" nesta terça-feira. O jornalista acredita que o título será disputado ainda por Flamengo e Fluminense nesta temporada.

"Acho que de novo teremos uma polarização entre Flamengo e Fluminense. O Flamengo continua muito forte, muito absoluto, deve começar com um time alternativo. Esse ano o Fluminense está muito afim de ganhar o Estadual, fez contratações de peso, reforçou muito o elenco, não quer que o Flamengo seja tetra, seria um título inédito", disse comentarista Lédio Carmona.

"O Fluminense, que tem dado trabalho ao Flamengo nas finais nos últimos anos mas sem conseguir suplantar, vai tentar encostar um pouco mais para tentar brecar o tetra do Flamengo. E o Vasco é um clube em permanente reconstrução, contratou 12 jogadores, o torcedor não está muito empolgado, mas é o que o Vasco pode ter", completou.



O comentarista aproveitou para elogiar o sistema defensivo do Botafogo, mas ressalta que precisa resolver a situação do meio para frente no time alvinegro. Quanto ao Vasco, Lédio relembra a "permanente" reconstrução do Cruz-Maltino e o desanimo do torcedor com o clube carioca.

"Esse Botafogo tem uma boa base defensivamente, mas do meio para a frente ele vai ter que resolver essas questões, principalmente enquanto o Chay estiver se recuperando da cirurgia no joelho. E precisa buscar um centroavante, o Matheus Nascimento ainda é um garoto. É um Botafogo ainda tentando achar sua cara para 2022, tentando repetir 2021, mas um pouco enfraquecido", concluiu.