Publicado 25/01/2022 16:19

Rio - O Flamengo está na fase final de preparação de seu elenco para a disputa do Campeonato Carioca. O primeiro duelo do Rubro-Negro, nesta quarta-feira (26) contra a Portuguesa-RJ, no Estádio Luso-Brasileiro, será a estreia do clube em 2022. Enquanto se prepara para o começo desta edição do torneio, o clube, que foi o campeão da competição em 2021, não recebeu, até hoje, a premiação que devia ter sido paga pela FERJ.

A justificativa de acordo com a entidade é de que não houve recompensa estabelecida para o Estadual devido ao rompimento do contrato de direitos de transmissão por parte da TV Globo, em 2020.

Além do Flamengo, que deveria ter recebido R$1.5 milhão, outros clubes também acabaram sendo prejudicados por conta de tal justificativa da FERJ: o Fluminense, segundo colocado, deveria ter recebido R$500 mil. Além desta premiação, ainda há a pendência do pagamento de R$1 milhão aos vencedores da Taça Guanabara e Taça Rio (Flamengo e Vasco, respectivamente).

Nesta terça-feira (25), o jornalista Renan Moura, entrou em contato com a FERJ em busca de respostas sobre o caso. A federação se posicionou da seguinte forma:

"A Federação de Futebol do Rio informa que, após a rescisão unilateral do contrato de direitos de transmissão por parte da TV Globo em 2020, não houve premiação estabelecida para o Estadual de 2021”.

Por conta da rescisão de contrato de exclusividade com a TV Globo, os direitos do Campeonato Carioca de 2021 foram divididos de três formas: TV aberta, pay-per-view para operadoras de televisão e pay-per-view direto dos clubes. Nesse molde, o Flamengo chegou a bater o primeiro recorde mundial de um time esportivo, no Youtube – o Fluminense superou o feito na sequência, justamente no duelo contra o Rubro-Negro.