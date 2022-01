Flamengo se preparando para a temporada 2022 - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Flamengo se preparando para a temporada 2022Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 25/01/2022 18:04

Rio - O Flamengo segue sua preparação para a estreia no Campeonato Carioca, na quarta-feira (26), contra a Portuguesa, no Estádio Luso-Brasileiro. Nesta semana, o técnico Paulo Sousa surpreendeu os atletas do elenco principal, trazendo uma nova atividade, em uma espécie de gincana.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver grande parte do treinamento, bem mais descontraído do que se está acostumado. A gincana envolveu desafios como o "desafio do travessão", lançamentos e finalizações com apenas um toque, além de um questionário de geografia, onde os atletas (que estavam divididos em dois grupos), necessitavam achar, em um mapa, os países pedidos pelo treinador.

Na semana passada, o Mister Paulo Sousa promoveu uma atividade lúdica e competitiva. O exercício rendeu muita disputa e boas resenhas. E, claro, o estagiário trouxe algumas imagens para a Nação! Se liga aí! #VamosFlamengo pic.twitter.com/YLS7yR9CLu — Flamengo (@Flamengo) January 25, 2022

Um dos destaques da brincadeira de geografia foi Filipe Luís. Com vasta experiência na Europa, o lateral-esquerdo demonstrou que sabe tudo dos países do continente.

"Cazaquistão eu acho que é aqui, pois dá oito horas de avião saindo da Espanha", disse o lateral ao apontar para o país no mapa.

Ao final da gincana, o grupo seguiu a rotina de treinamentos regados no Ninho do Urubu. A estreia do elenco principal do Flamengo está prevista para a 4ª rodada do Campeonato Carioca, em duelo contra o Fluminense, no dia 6 de fevereiro, ainda sem local definido.