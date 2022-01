Paulinho, ex-jogador do Flamengo. - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 25/01/2022 19:22

Rio - A Desportiva Ferroviária, do Espírito Santo, anunciou na noite desta terça-feira (25) a contratação do atacante Paulinho, que estava no Rio Branco, principal rival do clube.

O ateta, que conta com passagens por Flamengo, Santos, Vitória e Náutico, tem em seu currículo títulos como o Campeonato Brasileiro da Série C, em 2019, com o Náutico, o Campeonato Paulsita, em 2016, com o Santos, e a Copa do Brasil de 2013, com o Flamengo, onde foi um dos destaques do time, ao lado de Hernane Brocador.

Conhecido pelo drible e velocidade, Paulinho também tem passagens pelo futebol internacional, onde atuou pelo Ludogoretz, da Bulgária e também no Gyeongnam, da Coreia do Sul.