Gabriel Noga, zagueiro do Flamengo - Alexandre Vidal/Flamengo

Gabriel Noga, zagueiro do FlamengoAlexandre Vidal/Flamengo

Publicado 26/01/2022 00:00

Hoje é dia do torcedor matar aquela saudade de ver o Flamengo em campo. Contudo, para o jogo de estreia do Cariocão, contra a Portuguesa, às 21h35, no Luso-Brasileiro, os flamenguistas verão um time diferente do que estão habituados.

Com os titulares ainda aprimorando a forma física, o Rubro-Negro mandará a campo um time recheado de garotos, que terá como base a equipe que foi titular nas duas rodadas iniciais da Copinha, que venceu por 10 a 0 o Forte Rio Bananal-ES e por 4 a 0 o Floresta-CE.

Para se ter uma ideia, o jogador mais velho do provável time titular é o meia Yuri de Oliveira, de 21 anos. Outro fato que chama atenção é que a média de idade desta equipe é de apenas 19 anos.

Já com passagens pelo elenco principal, o zagueiro Noga e o atacante Lázaro, que era apontado como uma das grandes promessas da base, ganham nova oportunidade. Falando em promessas, a joia Matheus França, de apenas 17 anos, também deve começar entre os 11 iniciais.

Como os titulares só devem jogar a partir da terceira rodada do Estadual, os flamenguistas terão a chance de conhecer um pouco melhor a molecada, que vai entrar em campo pronta para fazer jus ao slogan "Craque, o Flamengo faz em casa".

O time que o técnico Fábio Matias esboçou para a estreia foi: Matheus Cunha; Wesley, Noga, Cleiton e Marcos Paulo; Igor Jesus, Matheus França e Yuri de Oliveira; Thiaguinho, Lázaro e André.