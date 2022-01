Rodolfo Landim, do Flamengo, é um dos interventores na CBF - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 26/01/2022 11:04

Marinho em ação pelo Santos Getty Images Rio - O Flamengo tem um novo alvo no mercado para suprir uma possível saída do atacante Michael para o mundo árabe. De acordo com o portal "Torcedores.com", o clube fez uma proposta 2 milhões de dólares (cerca de 11 milhões de reais) ao Santos para contratar Marinho.

Segundo o veículo, o Santos vê com bons olhos uma possível negociação, já que Marinho está com 31 anos e poderia ser a última chance de negociá-lo. Além disso, seu contrato com o Peixe vai apenas até o fim de 2022, o que o deixa livre para assinar um pré-contrato com qualquer equipe a partir do meio do ano.

Recentemente, Marinho chegou a negociar com o Internacional e com clubes do mundo árabe. No entanto, não houve acordo e o jogador permaneceu no Santos.