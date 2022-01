Marinho em ação pelo Santos - Getty Images

Marinho em ação pelo SantosGetty Images

Publicado 26/01/2022 12:07

Rio - As especulações sobre uma possível ida de Marinho para o Flamengo ficaram ainda mais fortes. Um dos alvos do time carioca, o atacante não foi inscrito pelo Santos para a disputa do Campeonato Paulista deste ano.

De acordo com o clube paulista, Marinho não foi inscrito no torneio por questões físicas. No entanto, de acordo com o site "GE", o real motivo para a ausência é que o atacante pode ser negociado em breve pelo Peixe.

Recentemente, Marinho chegou a negociar com o Internacional e com clubes do mundo árabe. No entanto, não houve acordo e o jogador permaneceu no Santos.