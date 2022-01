Everton Cebolinha atuando pelo Benfica - José Manuel/Getty Images

Everton Cebolinha atuando pelo BenficaJosé Manuel/Getty Images

Publicado 26/01/2022 16:29

Rio - O comentarista Mário Marra, da ESPN, exaltou o atacante Everton Cebolinha, do Benfica, de Portugal nesta quarta-feira, durante o programa "Sportscenter", e projetou a possível chegada do jogador ao Flamengo. A provável saída de Michael obrigou o Rubro-negro a observar o mercado para suprir a ausência do atleta.

"2019 o Everton Cebolinha só não foi o destaque da Copa América porque o Daniel Alves foi. Mas ele foi o segundo melhor, ele jogou muita bola e não era esperado. O ano de 2022 é muito importante, é ano de Copa do Mundo, o Benfica vai ser campeão da Champions? É muito difícil. Voltar para o futebol brasileiro e jogar no Flamengo e arrebentar, é uma credencial para disputar a Copa do Mundo de novo", disse o comentarista Mário Marra no 'Sportscenter'.



De acordo com o portal UOL, o Flamengo estuda envolver o lateral-esquerdo Ramon na negociação para poder contratar o atacante. Neste caso, o Benfica aceita abrir as tratativas pela venda de Everton Cebolinha, porém, pede ao menos 20 milhões de euros.