Marinho já se ofereceu para jogar no FlamengoFoto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 26/01/2022 18:30

Rio - O atacante Marinho, do Santos, pode reforçar o Flamengo e suprir a possível saída do atacante Michael nesta temporada. Por outro lado, o jogador já chegou a se oferecer ao Rubro-negro, quando ainda atuava pelo Grêmio em 2018. Na ocasião, o vídeo viralizou nas redes sociais e irritou a torcida do clube gaúcho.

"Fala, rapaziada! Tem que agitar para eu chegar lá. Pode ir ao Grêmio pedir um empréstimo que eu vou na hora", destaca Marinho.

Marinho quer ir pro Flamengo ! “ vou na hora “ pic.twitter.com/EOOEAChsu8 — Léo Rubro Negro ✍️ (@leorubronegro_) January 26, 2022

Na ocasião, após o vídeo viralizar, Marinho se desculpou com a torcida do clube gaúcho, mas ressaltou que, "em nenhum momento, desrespeitou o Grêmio". Além disso, afirmou que nunca se colocou fora da equipe.

"Devido a um vídeo que circula na internet sobre eu me oferecer a outro clube… De fato, falei brincando em um momento de descontração com um amigo flamenguista, mas em nenhum momento desrespeitei o Grêmio. Apenas falei que, se o Flamengo pedisse pelo empréstimo, eu iria na hora", afirmou atacante Marinho.

"Porém, isso pegou mal. Devido a toda essa situação chata, venho aqui me desculpar com todos os torcedores do Grêmio por esse momento infeliz. Em nenhum momento me coloquei fora do clube ou querendo sair", concluiu.