Publicado 12/11/2022 17:04

Rio - Antes da partida contra o Avaí, o goleiro Diego Alves e o meia Diego Ribas discursaram para os torcedores do Flamengo dentro do Maracanã. Os dois jogadores fazem suas despedidas pelo clube carioca neste sábado. Em homenagem aos atletas, o Rubro-Negro entrou com uma camisa com os dizeres: "Obrigado, Diegos". O meia já definiu que irá encerrar sua carreira, enquanto o goleiro ainda irá decidir se irá parar ou acertar com outro clube para 2023.

Primeiro a falar, Diego Alves relembrou a forma como os torcedores do Flamengo tentaram o convencer a jogar no clube carioca utilizando as redes sociais. O goleiro reforçou a alegria pela escolha de defender o Rubro-Negro.

"Em 2017, eu recebi o chamado de vocês nas redes sociais e do lado de vocês existia uma empolgação e no meu lado um pouco de medo por conta do período de dez anos que eu estava na Europa. E agora, eu digo, depois de cinco anos e meio de clube. A hashtag que existia na época para me convencer era: "Vem ser feliz no Mengão". E agora, eu posso falar, eu fui feliz para c..., aqui. Vocês todos fazem parte da minha vida. Deem valor a esse grupo, que eles são história viva do clube, são lendas e vão continuar ganhando por nós", afirmou o goleiro.

Já o camisa 10 falou da importância do apoio dos torcedores no seu ciclo no Flamengo. Supercampeão, Diego Ribas ressaltou o aprendizado que viveu nos últimos seis anos.

"Muito obrigado pela presença de todos vocês, nesse dia tão especial e inesquecível para a minha vida. Quando cheguei aqui em 2016, coloquei a camisa desse clube nos meus filhos, na família. A caminhada não foi fácil, os troféus estão aqui para representar isso, mas o melhor de tudo foi a pessoa que me tornei aqui. Eu me tornei uma pessoa melhor sendo Flamengo. Eu faria tudo de novo. Amo todos vocês", disse o apoiador.