Diego Ribas é aplaudido ao seu substituído contra o Avaí - Gilvan de Souza / Flamengo

Diego Ribas é aplaudido ao seu substituído contra o AvaíGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 12/11/2022 18:36

Rio - Diego Ribas escreveu neste sábado o seu último capítulo no futebol. O agora ex-jogador de futebol entrou em campo como titular na partida contra o Avaí e foi substituído aos 10 minutos do segundo tempo no Maracanã. Ao fim do jogo, Diego fez agradecimentos ao futebol pelo que foi proporcionado a ele nestes 20 anos de carreira profissional.

"Meu sentimento é de total gratidão por tudo que envolveu o universo do futebol. Encerramento da minha carreira e o Flamengo veio me coroar, me completar em todos os aspectos. Por isso meu discurso é de gratidão por tudo que eu vivi, agora é iniciar um novo ciclo", afirmou.

Sobre o resultado negativo de 2 a 1, o apoiador destacou a temporada vitoriosa do Flamengo, que foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, e minimizou o fim de ano com três derrotas em quatro jogos pelo Brasileirão.

"Um jogo difícil. A equipe vem na atmosfera de títulos e manter o foco nem sempre é fácil. Mas acredito que foi uma temporada maravilhosa. Eles jogaram sem responsabilidade nenhuma, o que muda. Estamos felizes com o geral", finalizou.