Flamengo foi derrotado pelo Avaí no Maracanã Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 12/11/2022 18:00

Rio - Na festa de despedida de Diego Ribas, que encerrou a carreira, e de Diego Alves, que está deixando o Flamengo, o Rubro-Negro voltou a ter uma atuação sem brilho no Brasileirão. Os cariocas até saíram na frente, no Maracanã, mas levaram a virada no segundo tempo e encerraram a temporada com mais uma derrota. Desta vez, o placar foi de 2 a 1 para o Avaí em confronto realizado neste sábado.

A ida ao estádio realmente só valeu para se despedir dos veteranos que marcaram época no Flamengo e também para ver a passagem da camisa 10 de Diego Ribas para Gabigol. Dentro de campo, os cariocas repetiram as últimas atuações sem brilho pelo Brasileirão. Depois que conquistou a Libertadores, o Rubro-Negro entrou em campo em quatro partidas, com três derrotas e um empate.

Com uma equipe com alguns titulares, o Flamengo iniciou a partida contra o Avaí em total ritmo de festa para os Diegos. A própria camisa que os cariocas entraram nem campo tinha dizeres em homenagens aos ídolos. Com muito mais qualidade, o clube carioca não tinha muitas inspiração, mas ainda assim balançou as redes aos 21 minutos. Cebolinha iniciou a jogada, Marinho chutou cruzado e Gabigol completou. No entanto, o lance acabou sendo anulado pelo VAR, devido a condição irregular do artilheiro.

Mesmo atuando contra uma equipe frágil, o Flamengo deu espaços e por pouco não permitiu que o Avaí abrisse o placar. Lucas Ventura aos 31 minutos e Vitinho aos 38 saíram na cara de Diego Alves, porém, o goleiro apareceu bem em sua despedida e salvou os donos da casa.

Antes do fim do primeiro tempo em um lance de rara infelicidade o Flamengo abriu o placar. Aos 41 minutos, após levantamento de Léo Pereira para a área, Marinho escorou mal e Wellington apareceu sozinho para cortar, porém, o zagueiro do Avaí errou o alvo e acabou jogando contra o próprio gol, sem chances de defesa para Glédson. O empate dos visitantes saiu logo depois, ainda antes do intervalo. Após levantamento para a área, Pablo Dyego cabeceou mal e a bola sobrou para Marcinho deixar tudo igual.

O segundo tempo começou com um momento de grande emoção. Aos 10 minutos, Diego Ribas foi substituído por Thiago Maia e encerrou sua carreira no futebol. Antes de deixar o gramado, o apoiador passou a braçadeira de capitão para o goleiro Diego Alves, foi cumprimentado por todos os jogadores em campo, inclusive pelos do Avaí, e passou a camisa 10 para Gabigol, que irá utilizá-la a partir de 2023. Diego foi ovacionado pelos torcedores.

Aos 17 minutos, foi a vez da homenagem a Diego Alves. O goleiro foi substituído por Hugo Souza e também ovacionado pelos torcedores do Flamengo. Antes de sair do gramado, o arqueiro, que ainda não definiu se irá continuar jogando em 2023, ou se vai parar, abraçou seus companheiros e passou a braçadeira de capitão para Gabigol.

Porém, dentro do campo as coisas não iam muito bem para o Flamengo. Aos 33 minutos, o Avaí virou o placar. Após cobrança de escanteio, Felipe Silva finalizou duas vezes, na primeira, Hugo Souza defendeu, mas na segunda a bola morreu no fundo das redes dos cariocas, dando números finais a partida no Maracanã.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 1 X 2 AVAÍ



Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Arbitragem: Edina Alves Batista (SP)

Renda/ Público: R$ 2.276.626,00 / 60.064 pagantes (63.077 total)

Cartões Amarelos: Lucas Ventura (Avaí)

Cartões Vermelhos: -

Gols: Wellington (contra), aos 41; e Marcinho, aos 49 minutos do primeiro tempo. Felipe Silva, aos 33 minutos do segundo tempo



FLAMENGO: Diego Alves (Hugo Souza); Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Diego (Thiago Maia), João Gomes (Matheuzinho) e Vidal (Kayke David); Marinho (André Luiz), Gabriel e Everton. Técnico: Dorival Júnior.



AVAÍ: Glédson; Thales, Wellington, Felipe Silva e Natanael (Diego Matos); Lucas Ventura, Jean Cléber, Eduardo (Andrey) e Vitinho; Marcinho (Felipinho) e Pablo Dyego (Gaspar). Técnico: Fabrício Bento.