Diego Alves se emocionou ao ser substituído - Gilvan de Souza

Diego Alves se emocionou ao ser substituídoGilvan de Souza

Publicado 12/11/2022 18:42

Rio - Presente em grandes conquistas recentes do Flamengo, Diego Alves encerrou sua trajetória no clube carioca neste sábado. O goleiro, de 37 anos, foi titular do Rubro-Negro na derrota para o Avaí, no Maracanã, foi substituído aos 17 minutos do segundo tempo e ovacionado pelos mais de 60 mil rubro-negros que marcaram presença na partida. Ao fim do confronto, o veterano ressaltou a importância do Flamengo na sua carreira.

"Acho que ficou marcado, quando você cria uma identificação com o time como o Flamengo você leva para o resto da vida. Me doei ao máximo para representar da melhor maneira. Fico muito feliz e grato por tudo que fizeram não só hoje, mas ao longo da caminhada. Sou muito grato por tudo que vivi aqui", afirmou.

Diego Alves ainda não definiu se irá encerrar a carreira no ano que vem ou se irá buscar um novo clube. De acordo com informações do ex-jogador e atual comentarista da Rede Globo, Paulo Nunes, o goleiro interessa ao Grêmio para a próxima temporada.