Torcedor Júnior e sua família na festa dos títulos do Flamengo - Foto: Alexandre Borges/ O Dia

Publicado 13/11/2022 12:28 | Atualizado 13/11/2022 12:45

Rio - A festa dos títulos do Flamengo, que acontece na Avenida Presidente Antônio Carlos, no Centro do Rio de Janeiro, será uma das primeiras memórias dos jovens torcedores. Neste domingo, pais e mães levaram os filhos para celebração das conquistas da Copa do Brasil e da Libertadores de 2022.



“(A expectativa para a festa) é a melhor possível. Já viemos comemorando bastante desde 2019 e agora é só festa. Estou com minha família, meus filhos, mulher, minha tia, todos para ver esse espetáculo. Eu vim em 2019 sozinho, não levei eles, não. Tenho um moleque de nove anos, que joga bola e tudo, uma menina de três anos, e minha esposa, e agora é trazer eles para as festas”, disse o torcedor Jorge.

Torcedor Jorge na comemoração dos títulos do Flamengo Foto: Alexandre Borges/O Dia

Este é também é o caso do torcedor Júnior Oliveira. Em 2019, ele esteve presente na festa, mas sem o filho: “Estou com uma expectativa de uma festa bonita, na paz, com todo confraternizando sem briga. Isso aqui é Flamengo, felicidade e alegria. Trouxe meu filho aqui e é a primeira vez dele no meio da torcida, e agora é comemorar. Vim em 2019 sozinho. Agora em 2022, meu filho está presente comigo, a esposa também”, disse Júnior.



O clima de paz e confraternização também é de confiança. No Mundial de Clubes, o Flamengo deverá enfrentar o Real Madrid na grande final, e os dois torcedores acreditam que o Rubro-Negro conseguirá conquistar o bi da América.



“Para cima deles. Vamos perder para o Real Madrid? Está maluco? (risos)”, disse Jorge.



“Estou confiante para o Mundial. Dá para ganhar. Nada é impossível e para o Flamengo é tudo sempre na garra. Vamos tentar ir para cima deles trazer o título que falta para essa era tão vitoriosa”, completou Júnior.

