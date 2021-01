Lucca fez o gol do jogo Mailson Santana/Fluminense FC

Por Pedro Logato

Publicado 16/01/2021 20:59 | Atualizado 16/01/2021 21:01

Rio - Com dificuldades e sem jogar um bom futebol, o Fluminense voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Beneficiado pela vantagem numérica adquirida no primeiro tempo, o Tricolor derrotou o Sport por 1 a 0 no Nilton Santos. O único gol da partida foi marcado por Lucca no segundo tempo.

Com o resultado, o Tricolor chegou aos 46 pontos e se manteve na sétima colocação do Campeonato Brasileiro. Pelo Campeonato Brasileiro, a equipe comandada por Marcão voltará aos gramados na próxima quarta-feira contra o Coritiba, no Couto Pereira, às 20h30. Já o Sport encara o Corinthians na próxima quinta-feira, em São Paulo, às 21 horas.

Publicidade

Atuando no Rio de Janeiro e pressionado após ser goleado pelo Corinthians, o Fluminense teve muitas dificuldades no primeiro tempo contra o Sport. Mesmo escalado com uma equipe bastante jovem, o Tricolor mostrou a mesma lentidão que vem caracterizando a equipe comandada por Marcão nos últimos jogos.



Publicidade

A marcação do Sport, comandado pelo treinador Jair Ventura, dificultou bastante a criação de lances ofensivos pelo Fluminense. A equipe pernambucana, por sua vez, conseguiu escapar em alguns momentos e criar boas jogadas ofensivas, porém, as finalizações acabaram não sendo boas e não colocaram o goleiro Marcos Felipe para trabalhar.

Aos 35 minutos, o Fluminense conseguiu assustar pela primeira vez o goleiro Luan Polli. Em cobrança de falta, Danilo Barcelos bateu e a bola passou raspando a meta do clube pernambucano. Quatro minutos depois, o Sport acabou ficando com um jogador a menos. Após revisão do VAR, Júnior Tavares acabou expulso.

Publicidade

Com um a mais, o Fluminense passou a ter mais espaços no ataque. Aos 42 minutos, após cobrança de escanteio, Luccas Claro cabeceou próximo da baliza do goleiro Luan, assustando o Sport. Antes do intervalo, o Tricolor até chegou a balançar as redes do Sport, porém, a arbitragem marcou falta de ataque da equipe carioca.

O Fluminense voltou para o segundo tempo com a mesma formação e conseguiu o seu gol logo no começo. Com apenas três minutos, após cruzamento de Calegari, Lucca cabeceou e a bola bateu em Patric, antes de morrer no fundo das redes do goleiro Luan Polli.

Publicidade

Aos 10 minutos, o Tricolor quase ampliou. Fred recebeu e deu belo passe para Michel Araújo. Cara a cara com o goleiro, o uruguaio finalizou forte e a bola explodiu no travessão do Sport. Um minuto depois, após cobrança de escanteio, Matheus Ferraz cabeceou com perigo para Luan Polli.

Aos 19 minutos, o Sport teve uma grande chance de empatar. Após cruzamento de Patric, Dalberto cabeceou no travessão, a bola voltou para o clube pernambucano, mas Matheus Ferraz acabou afastando. Mesmo com um a menos os visitantes assustavam. Aos 28 minutos, após outra cobrança de falta, Maidana acabou cabeceando para fora, perdendo chance incrível.

Publicidade

Aos 39 minutos, o Fluminense quase conseguiu o segundo gol. Após boa jogada trabalhada pelo lado direito, a bola passou por Felipe Cardoso, que não conseguiu tocar para o fundo das redes, assustando a equipe pernambucana. Aos 43 minutos, novamente em bola parada, o Sport assustou em cabeçada para fora de Marcão.

Aos 47 minutos, o Fluminense teve mais uma oportunidade com Nenê, após cruzamento de Felipe Cardoso. Nos últimos momentos da partida, o Tricolor conseguiu segurar a bola no campo de ataque e manteve o placar favorável no Nilton Santos.

Publicidade

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 1 X 0 SPORT

Publicidade

Estádio: Nilton Santos (RJ)

Arbitragem: Heber Roberto Lopes (SC)

Publicidade

Cartões Amarelos: Sander (SPO), Fred (FLU)

Cartões Vermelhos: Júnior Tavares (SPO)

Publicidade

Gols: Lucca (FLU)

FLUMINENSE: Marcos Felipe, Calegari, Matheus Ferraz, Luccas Claro, Danilo Barcelos; Martinelli, Yago Felipe

e Michel Araújo (Nenê); Luiz Henrique (Caio Paulista), Lucca (Hudson) e Fred/ Treinador: Marcão



SPORT: Luan Polli; Patric, Maidana, Adryelson (Ricardinho), Júnior Tavares; Raul Prata (Hernane), Marcão, Betinho e Ronaldo Henrique (Ewerthon); Marquinhos (Sander) e Dalberto (Mikael) / Treinador: Jair Ventura