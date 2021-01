Rio de Janeiro, RJ - Brasil - 16/01/2021 - Nilton Santos - Marcão Campeonato Brasileiro. Jogo Fluminense x Sport. FOTO DE MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club. IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club. IMPORTANTE: Imágen para uso solamente institucional y distribuición. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense Football Club. Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 17/01/2021 10:01

Rio - No jogo que marcou a volta do treinador Marcão, ele estava cumprindo isolamento em razão da covid-19, o Fluminense também voltou a vencer. A vitória magra por 1 x 0 em cima do Sport na noite de sábado, em partida válida pela 30ª rodada do Brasileirão, trouxe alívio ao técnico. Assim que o juiz apitou o fim de jogo, o comandante falou sobre a valorização dos três pontos e como era importante reencontrar o caminho das vitórias após sofrer a goleado por 5 x 0 do Corinthians, na última quarta.

"É lógico que a gente queria terminar o jogo fazendo dois, três gols, mas sabemos o quanto é difícil furar esse bloqueio deles (do Sport). É lógico que queremos melhorar o nosso jogo, mas valorizamos muito este jogo, a entrega, tudo que fizemos para esta partida. Era um jogo para vencermos. Para retomarmos a confiança. Que o jogo passado foi uma noite ruim. Um acidente de trabalho", falou.

Com o resultado, o Tricolor das Laranjeiras chegou aos 46 pontos e segue em sétimo lugar, na zona de classificação para a Libertadores.