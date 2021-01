Lucca Lucas Mercon / Fluminense

Rio - Autor do gol do Fluminense na vitória sobre o Sport Recife, no Nilton Santos, Lucca atuou ao lado de Fred, deixando o artilheiro tricolor mais centralizado. Ao ser perguntado durante entrevista coletiva em qual posição prefere atuar, o jogador deixou a escolha com o treinador Marcão.

"Acredito que posso fazer as duas funções, isso depende de como o Marcão desejar me escalar. Eu quero é pode ajudar o Fluminense, tendo oportunidades, seja mais centralizado ou atuando mais ao lado", disse.

Esse foi o segundo gol de Lucca pelo Fluminense e o segundo em uma vitória. O primeiro havia sido marcado contra o Internacional, um gol olímpico no Beira-Rio. Projetando a partida contra o Coritiba, nesta quarta-feira, no Couto Pereira, às 20h30, o atacante acredita que não haverá facilidade por conta da posição do Coxa na tabela.



"Jogar contra o São Paulo, contra o Coritiba, contra o Flamengo, todos os jogos têm a sua dificuldade. Não é porque enfrentamos uma equipe que está na zona de rebaixamento, que teremos vida fácil. A luta nas últimas posições é difícil e envolve também muita concentração. Será um jogo difícil", afirmou