Gilberto LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

Por O Dia

Publicado 19/01/2021 11:00 | Atualizado 19/01/2021 11:00

Rio - O Fluminense terminou o ano de 2020 colocou os salários de CLT em dia. Porém, para conseguir isso, o Tricolor teve que antecipar o pagamento da venda do lateral-direito Gilberto, negociado com o Benfica no meio do ano passado. As informações são do portal "NetFlu".

Publicidade

Com essa decisão, o clube carioca acabou perdendo uma porcentagem do total que tinha direito. Porém, com isso, o Tricolor conseguiu cumprir algumas das promessas feitas para o elenco e funcionários, no que tange quitação de dívidas. Desta maneira, a diretoria fechou 2020 em dia na CLT.



Gilberto foi vendido pelo Fluminense ao clube português por três milhões de euros (R$ 18,7 milhões na cotação da época). O Tricolor tinha 50% dos direitos econômicos do jogador, então ficou com R$ 9,35 milhões.