O lateral-esquerdo Egídio (4) pode reaparecer no time titular do Fluminense Lucas Merçon/Fluminense/Divulgação

Por MH

Publicado 20/01/2021 00:00

Vivo na corrida por uma vaga na Libertadores da América deste ano, o Fluminense deverá ter apenas uma mudança para a partida contra o Coritiba, nesta quarta-feira, às 20h30, no Estádio Couto Pereira, em compromisso válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. No treinamento realizado nesta terça, no CT Carlos Castillo, o técnico Marcão armou o time titular com o lateral-esquerdo Egídio no lugar de Danilo Barcelos.

Dessa forma, a provável escalação para o duelo contra o Coxa é a seguinte: Marcos Felipe, Calegari, Luccas Claro, Matheus Ferraz e Egídio; Martinelli, Yago e Michel Araújo; Luiz Henrique, Lucca e Fred.

Publicidade

Com 46 pontos, o Tricolor das Laranjeiras é o sétimo colocado na Série A — o clube tem, no momento, 5% de chances de se classificar para a Libertadores, de acordo com os cálculos do site Infobola, do matemático Tristão Garcia.