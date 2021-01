Coritiba x Fluminense Lucas Merçon/Fluminense

Por O Dia

Publicado 20/01/2021 22:27 | Atualizado 20/01/2021 22:59

Rio - Fluminense e Coritiba empataram em 3 a 3, na noite desta quarta-feira, no Couto Pereira. O Tricolor iniciou a partida perdendo por 2 a 0, com Luiz Henrique e Natanael marcando para os donos da casa, e chegou a buscar o empate, com John Kennedy e Fred. No entanto, Robson fez o terceiro dos paranaenses. Já nos acréscimos, Caio Paulista voltou a deixar tudo igual.

Logo de início, o Fluminense tomou um banho de água fria. Com apenas 3 minutos de jogo, Luiz Henrique aproveitou o buraco no meio-campo tricolor, conduziu até a intermediária e arriscou de muito longe. Marcos Felipe acabou aceitando e os donos da casa abriram o placar.

Publicidade

Apesar do baque sofrido, o Fluminense tentou reagir e passou a se lançar mais ao ataque. No entanto, apesar de ter 65% de posse de bola, a equipe de Marcão levava pouco perigo ao gol adversário. A melhor chance aconteceu com Calegari, que fez boa partida. O lateral trabalhou com Yago Felipe, invadiu a área e bateu cruzado, mas viu a bola explodir no travessão.

Aos 32, o Fluminense foi punido por sua pouca produtividade ofensiva. O Coritiba contou com um buraco do lado esquerdo da defesa tricolor e encaixou um belo contra-ataque. Hugo Moura deu um lindo passe para Natanael, que entrou sozinho e bateu cruzado para marcar o segundo dos donos da casa.

Publicidade

Na volta para o segundo tempo, Marcão decidiu dar gás novo ao ataque e substituiu Luiz Henrique, que teve atuação discreta, pelo garoto John Kennedy, de 18 anos, que fez sua estreia nos profissionais e precisou de apenas 13 minutos para marcar seu primeiro gol no time principal. Michel Araújo fez boa jogada individual e chutou, Wilson rebateu e o jovem mandou para o fundo das redes e diminuiu o placar.

O gol animou a equipe do Fluminense, que continuou chegando com perigo e foi premiado com o empate. Egídio bateu falta na área do Coritiba e Fred subiu mais do que a zaga dos paranaenses para deixar tudo igual no placar.

Publicidade

Apesar de estar melhor no segundo tempo, o Tricolor viu o Coritiba voltar à frente no placar por um erro bobo do goleiro Marcos Felipe, que viveu uma noite para esquecer. O camisa 1 tentou sair jogando com Luccas Claro, mas erro a reposição e viu Neílton tocar para Robson, que encheu o pé de fora da área e marcou o terceiro do Coxa.

O Fluminense não se deu por vencido e conseguiu chegar ao gol de empate. Wellington Silva encontrou Caio Paulista na área, que bateu para o gol e viu a bola passar por debaixo das pernas do goleiro Wilson para deixar tudo igual novamente no placar: 3 a 3.

Publicidade

Com o empate, o Fluminense perdeu a oportunidade de diminuir a distância para o G-6. O time de Marcão permanece na 7ª colocação, com 47 pontos, enquanto o Grêmio, primeiro da zona de classificação para a Libertadores, aparece com 51. O próximo duelo é com o Botafogo, no próximo domingo, às 20h30, em São Januário.

CORITIBA 3 X 3 FLUMINENSE

Publicidade

Local: Couto Pereira

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima

Publicidade

CORITIBA: Wilson, Natanael, Nathan Ribeiro, Henrique Vermudt e Guilherme Biro; Nathan Silva, Hugo Moura (Ricardo Oliveira), Matheus Bueno (Matheus Galdezani) e Luiz Henrique; Neílton (Sarrafiore) e Robson. Técnico: Gustavo Morínigo.

FLUMINENSE: Marcos Felipe, Calegari, Luccas Claro, Matheus Ferraz e Egídio; Martinelli, Yago Felipe (Nenê), Michel Araújo (Caio Paulista); Luiz Henrique (John Kennedy), Fred (Felippe Cardoso) e Lucca (Wellington Silva). Técnico: Marcão.

Publicidade

Gols: Luiz Henrique (3' do 1ºT), Natanael (32' do 1ºT) e Robson (30' do 2ºT); John Kennedy (13' do 2ºT), Fred (26' do 2ºT) e Caio Paulista (45' do 2ºT)

Cartões amarelos: Neílton; Fred, Yago Felipe, Calegari e Martinelli

Publicidade

Cartões vermelhos: Robson; Caio Paulista