Marcão LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Por O Dia

Publicado 21/01/2021 09:31

Curitiba - Apesar de enfrentar uma equipe na zona de rebaixamento, o Fluminense volta de Curitiba vendo como positivo o ponto conquistado, devido as circunstâncias da partida contra o Coxa. O treinador Marcão elogiou a reação da sua equipe, que buscou o empate, após terminar o primeiro tempo perdendo por dois gols de diferença.

"Lógico que a gente queria estar comemorando um grande resultado, tivemos o volume total do jogo. O Coritiba, nas chances que eles tiveram finalizaram com gols, e isso foi freando o ímpeto da nossa equipe. Quando tomamos o terceiro gol, foi onde ganharam mais 10 minutos de sobrevida, mas mesmo assim continuamos agredindo, atacando, continuamos infiltrando e criando situações de gol. Por pouco não conseguimos virar um resultado que seria de grande importância. Sentimento é de que buscamos um ponto que no final vai fazer diferença a nosso favor", afirmou.



O treinador, no entanto, admitiu que defensivamente o Fluminense acabou deixando a desejar na partida. Marcão prometeu corrigir os erros para o clássico contra o Botafogo, no domingo.

"Na verdade, o jogo a gente propôs bastante, mas tomamos gols que realmente foram em momentos ruins. A gente tem até domingo para ajustar isso na palavra, no treino, para equilibrar. Para estar atacando e não estar sofrendo esse tipo de contra-ataque do adversário. Acredito que temos que sentar, achar os erros cometidos nesse jogo para domingo não cometer os mesmos erros", disse.