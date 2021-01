Marcos Paulo no treino do Fluminense LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

Por O Dia

Publicado 21/01/2021 11:11

Rio - Após o Atlético de Madrid aparecer como interessado em contratar Marcos Paulo sem custos, após o fim do seu contrato com o Fluminense, o Tricolor recebeu uma oferta do Parma, da Itália, que pode fazer com que o clube lucre ao menos algum dinheiro com a transferência do jogador. As informações são do portal "globoesporte.com".

De acordo com o site, os italianos querem levar o jogador de 19 anos na atual janela do país, que fecha no dia 1º de fevereiro, e ofereceram 500 mil euros (cerca de R$ 3,2 milhões) mais 15% sobre o lucro de uma venda futura do brasileiro.



Publicidade

Os valores são considerados bem baixos pelo potencial de Marcos Paulo, porém, o risco de não conseguir qualquer compensação financeira pelo atleta, que tem contrato até o meio do ano e não irá renovar com o Fluminense, pode fazer com que o Tricolor aceite a oferta do Parma.



Publicidade

No entanto, para que o negócio seja fechado, o atacante também precisaria aceitar. Além do Atlético de Madrid, Marcos Paulo recebeu sondagens também da França e da Rússia, mas teria preferência por jogador no futebol espanhol.



O atacante não foi relacionado para o jogo desta quarta-feira, contra o Coritiba, pela 30ª rodada do Brasileirão. O último jogo de Marcos Paulo foi contra o São Paulo. Ele sofre uma entorse no dedão do pé direito. Apesar de já ter voltado aos treinos, ele ficou fora da relação novamente.