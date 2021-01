Thiago Silva Lucas Figueiredo/CBF

Por O Dia

Publicado 21/01/2021 14:46

Rio - Zagueiro do Chelsea, Thiago Silva, nunca esqueceu o Fluminense. Ídolo da torcida e ex-jogador do clube carioca durante as temporadas de 2006, 2007 e 2008, o jogador conversa sobre a equipe com o treinador tricolor. Em participação no canal do YouTube "Pilhado", Marcão deu detalhes das conversas que vem tendo com o zagueiro da seleção brasileira.

"Ele é fanático, é muito Fluminense. Vê jogo junto, curte, fala, vai ser um grande treinador. Tem uma leitura absurda, perfeccionista. Gosta muito de tática", disse Marcão. Além disso, o treinador afirmou que ambos costumam trocar ideias sobre tática.

"Nossa relação é a que eu vejo todos os jogos dele, ele vê todos do Fluminense. A gente vai trocando, se ajudando. Ele tem a cultura francesa, mas tudo o que eles fazem, a gente traz pra gente e bota no dia a dia. A gente trabalha com jogadores de nível internacional, ajuda muito", afirmou.



Marcão e Thiago Silva atuaram juntos em 2006, ano em que o volante tricolor disputou a sua última temporada pelo clube e o zagueiro teve o seu primeiro ano como titular. Na Europa desde 2009, o zagueiro deverá voltar ao Tricolor um dia. Ao menos essa é a opinião de Marcão.

"Eu acho que sim (volta ao Fluminense), presidente vai organizar o clube, estruturar e vamos ter o capitão com a gente. Eu tenho certeza, vamos fazer de tudo para trazer o 'capita'. Ele quer muito (jogar no Fluminense)", opinou.