Publicado 23/01/2021 15:00

Rio - Após o assédio ao atacante Kayky, mais um jogador da "Geração dos sonhos" do Fluminense entrou na mira de um clube europeu. A bola da vez é Matheus Martins, que interessa ao Atlético de Madrid. O gigante espanhol buscou informações sobre a situação do atacante sub-17 tricolor junto ao seu estafe.

Nas últimas semanas, seus representantes já haviam recebido sondagens de clubes da Espanha, Inglaterra e Alemanha. A abordagem mais incisiva foi a do Atlético de Madrid, clube para o qual Marcos Paulo pode se transferir no meio do ano. Ainda não houve propostas oficiais, no entanto.



Martins tem contrato com o Fluminense até 25 de agosto de 2022. Seu vínculo foi assinado em setembro de 2019 com validade de três anos e a multa rescisória é de 40 milhões de euros (R$ 266,2 milhões). De acordo com o Portal da Transparência, seus direitos econômicos pertencem 100% ao clube das Laranjeiras.