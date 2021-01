Marcão Lucas Mercon/ Fluminense

Por O Dia

Publicado 25/01/2021 11:05

Rio - Em um jogo com poucas emoções, o Fluminense levou a melhor e derrotou o Botafogo por 2 a 0. Ao fim da partida, o treinador Marcão comemorou os três pontos conquistados pela sua equipe em São Januário. O resultado colocou o Tricolor com 50 pontos na tabela do Brasileiro.

Publicidade

"Tenho que enaltecer o resultado, a postura da equipe. O adversário veio jogando tudo, tentando tudo que é possível, já que briga contra o descenso. A gente respeitou adversário marcando forte e produziu ofensivamente a ponto de transformar isso em gols", afirmou.



Apesar de enfrentar o lanterna Botafogo, que tem quase 23 pontos, Marcão afirmou que já esperava uma partida complicada e um jogo bastante duro em São Januário.

Publicidade

"Sabia que ia ser um jogo bem difícil, bem truncado, decidido no detalhe como foi. Era jogo de não dar oportunidade para o adversário. Isso a gente conseguiu. Melhoramos o posicionamento, na questão defensiva. Fizemos um jogo muito seguro nessa questão. Ajustamos na conversa e nos treinos as coisas do jogo passado e tínhamos certeza de que ofensivamente a gente ia continuar produzindo como no jogo passado", disse.