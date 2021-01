Wellington Silva LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

Rio - No clássico disputado no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, neste domingo, o Fluminense venceu o Botafogo por 2 a 0, em duelo válido pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Autor do segundo gol que garantiu o triunfo tricolor, o atacante Wellington Silva se emocionou em entrevista realizada ainda no gramado. Ele foi derrubado pelo goleiro Diego Cavalieri, aos 51 minutos, e pediu para bater o pênalti.

Cria de Xerém, o atleta de 28 anos também confirmou que vem sendo alvo de propostas. Especula-se que sejam do Gamba Osaka, do Japão. "Não venho tendo boas atuações, admito isso. Fui criticado. Outro dia saiu a notícia que recebi proposta, muita gente em rede social falando pra eu ir. Sair do clube que sempre dei a vida em todos os jogos. Felicidade por fazer o gol. Agradecer a todos, comissão, diretoria, que sempre confiaram em mim, contaram comigo e me deram força. Agradecer à minha esposa que está sempre do meu lado", disse o jogador, que chorou após o gol e também durante a entrevista.



"Estão conversando. Prefiro manter o foco aqui. Sempre saí pela porta da frente. Sou grato ao clube. Se for para sair, será com essa tristeza. É o clube que eu amo. Aqui no Brasil só joguei no Fluminense e no Inter. Vou lutar até o último dia para deixar o Fluminense no lugar mais alto possível", completou o Wellington Silva, que marcou seis vezes em 35 jogos na temporada. Esta é sua terceira passagem pelo clube.



Outro que falou em tom emocionado foi o atacante Lucca, que marcou o primeiro gol em uma falha do goleiro Diego Cavalieri. Ele não gostou de ser substituído, mas evitou comentar e dedicou a vitória a Lucas Meira, presidente do Palmas que morreu em um acidente aéreo neste domingo em Tocantins.



"Era uma pessoa muito boa, que me ajudou na carreira. Eu sou de Palmas. Ele vinha fazendo um bonito trabalho, reorganizando o clube. Infelizmente aconteceu esta tragédia", comentou.



Com o triunfo, o Fluminense foi aos 50 pontos e segue na sétima colocação do Brasileirão, firme na luta por uma vaga na Copa Libertadores de 2021. Os comandados do técnico Marcão voltam a campo no próximo domingo, às 20h30, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, diante do Goiás.