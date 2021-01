Kayky, de 17 anos, chama a atenção da Europa Reprodução

Por O Dia

Publicado 25/01/2021 14:39

Rio - Após se destacar na chamada "Geração dos Sonhos", time sub-17 do Fluminense que venceu o Campeonato Brasileiro da categoria e está na final da Copa do Brasil, Kayky começou atrair a atenção do futebol europeu. Segundo informações do portal "NetFlu", o Liverpool entrou em contato com o estafe do jogador para obter mais informações.

Publicidade

A joia tricolor é desejo antigo do clube inglês, mas o interesse ficou maior quando o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, apresentou uma oferta inicial. A intenção do Liverpool é oferecer um plano de carreira ao jovem jogador, como ofereceu ao goleiro Marcelo Pitaluga, ex-Fluminense. Apesar do interesse do clubes, nenhuma proposta oficial foi feita até o momento.



No fim do ano passado, uma enquete realizada por um perfil especialista em jovens talentos (Football Talent Scout), Kayky foi escolhido o melhor do mundo em sua categoria.