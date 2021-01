Matheus Martins Mailson Santana/Fluminense FC

Por O Dia

Publicado 25/01/2021 19:26

Rio - Uma das crias de Xerém está com a moral em alta no Fluminense. O atacante Matheus Martins tem contrato até setembro de 2022, mas o clube já tem conversas para estender o vínculo com o artilheiro do sub-17. O jogador é uma das esperanças de grande retorno financeiro para o time das Laranjeiras. As informações são do site "netflu".

O objetivo da extensão é que o Fluminense tenha um maior poder de barganha em futuras negociações do jogador. Matheus tem mais de 100 gols nas categorias de base e é o artilheiro da Copa do Brasil sub-17, com sete gols. A multa atual do atacante é de € 40 milhões (cerca de R$ 265 milhões).

Publicidade

Segundo informações do site "ge.com", o estafe do atleta recebeu sondagens de clubes da Inglaterra, Espanha e Alemanha. Apesar de não ter havido proposta oficiais, o Atlético de Madrid foi o clube que mais buscou informações sobre Matheus.