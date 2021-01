Fluminense luta por vaga na Libertadores Lucas Mercon/Fluminense

Por Pedro Logato

Publicado 26/01/2021 09:32 | Atualizado 26/01/2021 09:33

Rio - Com 50 pontos e em sétimo lugar, o Fluminense luta por uma vaga na Libertadores. A possibilidade de um G-7 ou até mesmo de um G-8 no Brasileiro é bastante grande, por conta da disputa da final da Copa do Brasil e da Libertadores, que envolvem clubes do G-6. No entanto, caso o Tricolor repita o retrospecto do primeiro turno contra os últimos seis rivais na disputa do Brasileirão, a vaga na Libertadores estará assegurada, independente das outras competições.

No primeiro turno, o Fluminense derrotou o Goiás, o Bahia, o Santos e o Fortaleza. Além disso, empatou com o Ceará e com o Atlético-MG. Caso repita essa pontuação, o Tricolor chegará aos 64 pontos. De acordo com os cálculos do matemático Tristão Garcia, essa marca garante a equipe das Laranjeiras entre os seis primeiros do Brasileiro, ou seja, teria sua vaga assegurada na Libertadores.



Em caso de um G-8, a situação tricolor seria bem mais simples. Com mais sete pontos, a equipe carioca conseguiria se garantir na posição. Porém, ficar entre os oito primeiros só vai significar se classificar para Libertadores, caso os campeões da Libertadores e da Copa do Brasil estejam entre os seis primeiros do Brasileiro. No momento, o Grêmio (em quinto lugar) e o Palmeiras (em sexto) estão. Porém, o Santos, outro finalista da Libertadores, é o nono colocado.

Com as colocações de momento, apenas o G-7 estaria garantido, já que Grêmio e Palmeiras se encaram na final da Copa do Brasil. Com isso, o atual sétimo lugar do Fluminense já seria suficiente para a classificação. No entanto, é melhor buscar fazer a sua parte dentro de campo para não precisar depender de outras equipes.