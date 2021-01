15/03/2020 - Vasco x Fluminensa se enfrentam no Maracana com estadio sem torcida pela 3a rodada do Carioca. Ganso Foto: Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 26/01/2021 13:17

Rio - O apresentador André Rizek, do Grupo Globo, recebeu uma carta de um defensor do meia Paulo Henrique Ganso. Nesta terça-feira, em sua conta no Twitter, o jornalista compartilhou o "documento" e disse que o fã do jogador do Fluminense parecia "bravo".

Publicidade

"Recebi uma carta de telespectador hoje... Quando trabalhava em jornal, não havia redes sociais, era minha diversão abrir cartas dos leitores! A que chegou hoje mostra um fã do Ganso meio bravo com nossas equipes de transmissão", escreveu Rizek.

Na carta, o torcedor alega que o SporTV "resolveu pegar no pé" de Ganso.

Publicidade