Por O Dia

Publicado 27/01/2021 09:30

Rio - O atacante Wellington Silva, de 28 anos, está bem perto de deixar o Fluminense. De acordo com informações do portal "UOL", o jogador aceitou proposta do Gamba Osaka e deverá ser libertado pelo Tricolor antes do fim do seu contrato.

O atleta tem vínculo com o clube até o meio do ano, porém, o Fluminense possui débitos com Wellington referentes a pagamentos de salários, premiações e outros encargos durante o contrato assinado em 2016. Com isso, a tendência é que o Flu tenha a dívida perdoada em troca da liberação sem custos.

Wellington Silva ainda deve entrar em campo pelo Fluminense no próximo domingo, às 20h30, quando o Tricolor recebe o Goiás no estádio Nilton Santos. Ele até pretendia encerrar o Campeonato Brasileiro no clube, mas como o calendário do futebol japonês se inicia em fevereiro, o Gamba Osaka deseja a transferência imediata para que o jogador esteja na pré-temporada.



O atacante tem três passagens pelo Fluminense, com 114 jogos e 16 gols. Desde que retornou ao clube no começo de 2020, após empréstimo ao Internacional, balançou as redes seis vezes em 35 partidas.