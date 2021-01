Nino Reprodução

Publicado 27/01/2021 15:25

Rio - De volta ao time titular do Fluminense na vitória sobre o Botafogo, o zagueiro Nino concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira. Em pauta o trabalho do treinador Marcão. O jovem, de 23 anos, elogiou bastante o técnico e relembrou que Odair Hellmann, ex-comandante tricolor, também recebia muitas críticas, antes de deixar o Tricolor rumo ao futebol árabe.

"O Marcão é um cara muito identificado e que conhece muito bem o nosso elenco. Conhecia muito bem o trabalho do Odair e tem capacidade de dar continuidade. Estamos muito satisfeitos com ele e acreditamos que as críticas não vão influenciar. O Odair hoje é muito elogiado hoje, mas já foi muito criticado. Assim como outros jogadores que saíram. Isso não vai mudar o nosso trabalho e nós temos que continuar trabalhando bem", disse.



O jogador também abordou a possibilidade de disputar os Jogos Olímpicos de Tóquio que devem acontecer no meio de 2021. Apesar de admitir que é um sonho profissional, Nino colocou o Fluminense como prioridade absoluta na sua carreira.

"Claro que desejo estar presente nos Jogos Olímpicos, mas se cheguei lá foi por causa do Fluminense. Por conta disso, a minha prioridade sempre será o clube, buscar a classificação para a Libertadores e se estivermos lá buscar uma campanha que possa nos colocar nos lugares mais altos", afirmou.