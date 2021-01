Marcos Paulo: joia do Tricolor LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

Publicado 27/01/2021 15:42 | Atualizado 27/01/2021 15:44

Rio - O futuro de Marcos Paulo está definido. Cria de Xerém, o atacante de 19 anos deixará o Fluminense sem custos rumo ao Atlético de Madrid no fim de junho, quando se encerra seu vínculo com o Tricolor. O jogador já assinou pré-contrato de cinco anos com o clube espanhol. A informação foi publicada pelo jornal "Marca".

Empresário de Marcos Paulo, Lucas Mineiro está em Madrid, onde define os últimos detalhes da negociação. Vale ressaltar que o estafe do atleta buscou uma transferência imediata, com o objetivo de dar algum retorno financeiro ao Fluminense. No entanto, o acordo foi selado para o meio do anos e sem custos.



Marcos Paulo assinou o primeiro contrato profissional em julho de 2018, quando estava no Sub-17, durante a gestão de Pedro Abad. O vínculo era válido por dois anos. Com o assédio de clubes do exterior, o Fluminense aumentou o contrato para três anos, além de dar um reajuste salarial. Ou seja, até junho de 2021. Três anos é o máximo de tempo permitido pela Fifa para jogadores entre 16 e 18 anos.

Quando completou 18 anos, em fevereiro em 2019, Marcos Paulo foi para os profissionais. Naquela época, ele já podia assinar um contrato de cinco anos com o clube, mas não houve conversas por parte de Abad. A primeira proposta de renovação foi em junho de 2020, por Mário Bittencourt, mas as conversas não tiveram sucesso.



Desde que subiu para o profissional, o atacante atuou em 74 jogos em balançou as redes 14 vezes. Além disso, o jogador conquistou a Taça Rio em 2020. Atualmente, o jogador é titular na equipe comandada por Marcão e pode ser importante na briga por uma vaga na próxima edição da Libertadores.