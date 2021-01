Goleiro Rodolfo, do Fluminense. Lucas Merçon/Fluminense Lucas Merçon/Fluminense

Por O Dia

Publicado 28/01/2021 12:46

Rio - Após um ano, sete meses e 20 dias, o goleiro Rodolfo retornou aos treinos do Fluminense na última terça-feira. Ele passou por uma bateria de exames médicos no clube na semana passada e tenta recuperar a forma física após o longo período de inatividade. O jogador tem contrato com o Tricolor até o fim do ano. As informações são do portal "globoesporte.com".

Publicidade

Em 2019, o jogador, de 29 anos, testou positivo para benzoilecgonina, substância que é o principal metabólito da cocaína e proibida no regulamento de doping. Ela costuma gerar aumento da frequência cardíaca, e também provoca um incremento das secreções salivar, gástrica e pancreática, além de intensa sudorese. No corpo de um atleta, pode aumentar o desempenho físico.





Pelo mesmo motivo, Rodolfo já havia caído no antidoping em 2012, quando jogava pelo Athletico-PR, e ficou dois anos suspenso. Ao chegar no clube carioca em 2018, o goleiro reconheceu que era dependente químico, mas que estava livre das drogas desde 2014.

Publicidade

Ele testou positivo para a substância no dia 23 de maio de 2019, depois da vitória por 4 a 1 sobre o Atlético Nacional, da Colômbia, pela Copa Sul-Americana. Na época, pegou gancho de três anos. Em maio do ano passado, a defesa de Rodolfo entrou com recurso na câmara de apelação da Conmebol e conseguiu a redução da pena em um ano, liberando o jogador para treinos e jogos a partir de 23 de março de 2021. Além disso, a decisão revogou a multa de US$ 20 mil e anulou a obrigação de se submeter a controles mensais de dopagem. Em agosto de 2020, Rodolfo também moveu recurso no Tribunal Arbitral do Esporte (TAS). O julgamento aconteceu em dezembro e manteve a decisão da Conmebol.

No entanto, com as novas regras da WADA, que começaram a valer desde o dia 1º de janeiro, a benzoilecgonina passou a ser considerada uma "substância aditiva", de menor gravidade. Com isso, ele pode retornar antes do prazo previsto. Rodolfo tem 34 jogos pelo Fluminense. Para a posição, o Tricolor conta com Marcos Felipe, que vem sendo o titular da equipe, Muriel, atualmente na reserva, e João Lopes, que vinha jogando no Campeonato Brasileiro de Aspirantes.