Presidente do Flu, Mário Bittencourt: na bronca com manobras Mailson Santana / Fluminense FC

Por O Dia

Publicado 28/01/2021 16:45

Rio - O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, esteve na manhã desta quinta-feira no "Redação SporTV" para tratar de um assunto em alta no clube: a saída quase que de graça de Marcos Paulo para o Atlético de Madrid e o interesse do Manchester City em Kayky, joia tricolor.

Publicidade

"Chegou uma da Rússia (na verdade, da Ucrânia) para o Kayky. O Manchester City já nos comunicou que vai enviar proposta também. Queríamos renovar por mais três anos, não posso fazer por mais, e eles (Kayky e Metinho) vão integrar o profissional em fevereiro ou março", disse Mário, que falou sobre o valor da oferta:



"(Shakhtar) Ofereceu 5 milhões de euros por 70% do Kayky. Flu ficaria com 30% e mais bônus de 15 milhões de euros. Desses, 10 milhões de euros são bastante atingíveis. É o mesmo clube que comprou o Tete, do Grêmio."

Publicidade

O mandatário ainda explicou que procura formas de não perder Marcos Paulo de graça para o Atlético de Madrid. Na última quarta-feira, o atacante assinou um pré-contrato com o clube espanhol.

"Ele já assinou pré-contrato com o Atletico de Madrid. Eu nem sei quais os termos do pré-contrato. Ele está livre para ir em julho. O que estamos tentando: para que ele vá agora, é desejo dele, e que a gente receba alguma compensação ou percentual de futura venda dele. De qualquer forma, o Flu recebe compensação da Fifa (500 mil euros), justamente porque sabe que muitos atletas saem de graça por caber a decisão ao atleta."