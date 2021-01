Fred retorna ao Fluminense após suspensão Mailson Santana/Fluminense FC

Por O Dia

Publicado 29/01/2021 10:18

Rio - Neste domingo, o Fluminense recebe mais uma equipe que está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Em busca de uma vitória, o Tricolor encara o Goiás, às 20h30, no Nilton Santos. Para a partida da 33ª, a equipe carioca deverá sofrer mudanças em relação ao time que derrotou o Botafogo.

Marcão deverá promover o retorno de Fred, suspenso do clássico, e também a volta de Hudson ao time titular no lugar de Yago Felipe, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Botafogo. Os cariocas devem ir para campo com: Marcos Felipe, Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Hudson e Nenê; Luiz Henrique, Lucca e Fred.

Em sétimo lugar, o Fluminense quer vencer para voltar ao G-6 do Brasileiro. A vantagem de Grêmio, sexto colocado, e de Palmeiras, quinto, para o Tricolor é de um e dois pontos respectivamente. As duas equipes estão envolvidas na final da Copa do Brasil e a equipe carioca deseja se aproveitar disso para ultrapassar os rivais e encaminhar a vaga para a Libertadores.



Na luta contra o rebaixamento, o Goiás vem de uma expressiva vitória sobe o Santos, na Vila Belmiro, e tenta surpreender o Fluminense. Apesar do resultado positivo contra o Peixe, o Esmeraldino tem 89% de risco de rebaixamento, de acordo com os cálculos do matemático Tristão Garcia, registrados no portal "Infobola".