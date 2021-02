Luccas Claro LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

Por O Dia

Publicado 08/02/2021 13:20

Rio - Uma triste notícia para o Fluminense no último domingo. O pai do zagueiro Luccas Claro morreu e o clube carioca prestou condolências em sua redes sociais. O atleta acabou liberado das atividades do Tricolor nesta segunda-feira.

"Neste momento de dor, enviamos a toda a família nossas condolências e nossos sentimentos. Estamos com você, Luccas!", escreveu o perfil oficial do Fluminense no Twitter.



De acordo com informações do portal "globoesporte.com", a causa da morte do pai do jogador foi a Covid-19. Luccas Claro vive grande momento com a camisa do Fluminense. Titular da equipe de Marcão, ele já defendeu o Tricolor por 40 jogos e marcou seis gols.