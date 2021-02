Hudson Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 10/02/2021 19:43

Rio - Com contrato até o fim do Brasileiro, Hudson deverá permanecer no Fluminense, caso o clube carioca deseje. De acordo com informações do portal da "ESPN", o São Paulo, clube que detém os direitos do atleta, deverá rescindir o contrato com o volante e não ser um empecilho para dificultar a permanência do jogador, de 33 anos, no clube das Laranjeiras.

De acordo com informações do portal "NetFlu", o Fluminense deseja a permanência do jogador pelo menos até o fim de 2021. Hudson é visto como um dos líderes do grupo, ao lado de outros jogadores experientes como Nenê e Fred.

Nos últimos jogos, o experiente volante acabou perdendo espaço na equipe titular, porém, sua importância é vista como algo além das quatro linhas. Hudson poderá ter um papel fundamental no elenco tricolor para a próxima temporada, que contará com a subida de diversos jovens de Xerém como John Kennedy, Samuel Granada, Kayky e Metinho, na visão da diretoria.



Na atual temporada, o jogador, de 33 anos, entrou em campo em 41 jogos com a camisa do Fluminense e marcou uma vez pelo Tricolor Carioca.