Publicado 10/02/2021 21:22

A despedida da chamada "Geração dos Sonhos" do Fluminense não foi do jeito que o torcedor queria. Em mais uma decisão equilibrada, o Tricolor das Laranjeiras voltou a perder para o São Paulo, desta vez nos pênaltis (4 a 2 após empate em 1 a 1 nos 90 minutos), e ficou sem o título da Supercopa do Brasil, disputado na Arena Pantanal (MT).

Agora, principais destaques da geração, como Kayky e Metinho, que estão com negociação encaminhada para o City Group, que comanda clubes como o Manchester City, irão treinar com os profissionais enquanto não dão adeus ao Fluminense, em 2022. Outras promessas também treinarão com a equipe principal neste início, mas integrarão o sub-20 também.

Campeão da Copa do Brasil com um gol nos acréscimos em cima do Fluminense, o São Paulo desta vez marcou logo no começo da partida, aos três minutos. Em boa jogada, João Adriano se antecipou à marcação para abrir o placar.

Surpreendido, o Fluminense, campeão brasileiro, demorou para se encontrar. Ainda assim, já era melhor quando empatou aos 19, em jogada de bola parada: após escanteio, Justen tocou na bola para marcar.



Na segunda etapa, o duelo seguiu equilibrado, com as duas equipes criando muito pouco, apesar do espaço. O São Paulo foi quem mais chegou perto do segundo gol, ao mandar uma bola na trave, aos 38.



A decisão foi para os pênaltis e Lucas Felipe e Caio Amaral perderam suas cobranças pelo Fluminense. Como o São Paulo acertou as quadro penalidades, comemorou mais um título em cima dos cariocas.