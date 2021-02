Fred em treino do Fluminense Lucas Mercon/ Fluminense / Divulgação

Por O Dia

Publicado 13/02/2021 10:30

Rio - O Fluminense não deverá contar com Fred para a partida contra o Ceará na próxima segunda-feira. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", o atacante tem suspeita de lesão no adutor da coxa direita e dificilmente terá condições de entrar em campo. O jogador, de 37 anos, apenas aguarda o resultado do exame, para que sua ausência seja confirmada.

Na última sexta, dois dias após o jogo contra o Atlético-MG, Fred se reapresentou no CT Carlos Castilho e fez tratamento no local. O atacante ainda corre o risco de não jogar as últimas três partidas da temporada. Sem o centroavante, John Kennedy deverá herdar a vaga de titular. O jovem, de 18 anos, o substituiu como titular contra o Botafogo e vem entrando em seu lugar nos últimos jogos.

Publicidade

Outro jogador que pode ser problema para Marcão é Nino. Desfalque contra o Atlético-MG, o zagueiro, de 23 anos, deu início à fase de transição no campo, na última sexta-feira. Ele ainda não foi reintegrado ao grupo do Fluminense. Caso o jogador não tenha condições, Matheus Ferraz será mantido na zaga ao lado de Luccas Claro, que apesar da luxação no dedo da mão contra o Atlético-MG não preocupa para a partida contra o Ceará.

Publicidade

O Fluminense deverá ser escalado para o duelo do Castelão com: Marcos Felipe, Calegari, Matheus Ferraz, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago e Nenê; Luiz Henrique, Lucca e John Kennedy.