Rio - Após oito anos afastado, o Fluminense irá disputar a Libertadores em 2021. O Tricolor ainda poderá sofrer alterações no elenco, como saídas (algumas bem adiantadas como as de Wellington Silva e Marcos Paulo) e chegada (como a do lateral do Ceará, Samuel Xavier), mas analisando o atual elenco do clube carioca apenas 11 jogadores dos 28 do grupo já participaram de alguma partida da principal competição de clubes da América do Sul.

Do time titular que vem sendo escalado por Marcão apenas quatro jogadores já entraram em campo em uma partida de Libertadores. São eles: Egídio, Nenê, Lucca e Fred. Os outros sete jogadores que já disputaram a competição foram: Muriel, Danilo Barcelos, Hudson, Yuri, Ganso, Fernando Pacheco e Wellington Silva.

O Fluminense ainda busca uma vaga na fase de grupos da competição. Isso poderá acontecer caso o Tricolor termine a competição em quarto lugar, ou se o clube das Laranjeiras terminar em quinto lugar, mas o Palmeiras conquistar a Copa do Brasil. Com isso, a vaga direta da competição de mata-mata passaria para o quinto melhor colocado do torneio de pontos corridos.



Esta será a sétima participação do Fluminense na Libertadores. Em 1971 e 1985, o Tricolor saiu na primeira fase. Em 2008, na sua melhor campanha, a equipe carioca foi vice-campeã. Em 2011, o Flu parou nas oitavas e em 2012 e 2013 a equipe comandada por Abel Braga nas duas ocasiões foi até às quartas de final.