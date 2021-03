Caio Paulista Mailson Santana/Fluminense FC

Por O Dia

Publicado 07/03/2021 14:55 | Atualizado 07/03/2021 14:56

Rio - Palmeiras e Grêmio decidem a Copa do Brasil neste domingo. Mas quem também está de olho nesta partida é o Fluminense. Caso o Alviverde conquiste o título, abre uma vaga para que o Tricolor possa entrar na Libertadores de forma direta, sem a necessidade de jogar a fase conhecida como "pré-libertadores".

O atacante Caio Paulista, com contrato recém renovado com o Fluminense, está atento quanto ao jogo e, além de declarar a torcida ao clube paulista, prometeu lutar por todas as competições do ano.

Publicidade

"Vamos dar o máximo em todos os campeonatos. E vamos aguardar para ver se o Palmeiras faz uma graça e a gente vai direto para a Libertadores", afirmou o atacante.

Com as atenções voltadas para o Cariocão, o Fluminense entra em campo neste domingo, às 16h, contra a Portuguesa.