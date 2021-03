Aílton Ferraz Mailson Santana/Fluminense FC

Por O Dia

Publicado 07/03/2021 20:45 | Atualizado 07/03/2021 20:46

Rio - Na sua segunda partida no Campeonato Carioca, o Fluminense voltou a ser derrotado. Desta vez, por um placar elástico. Ao fim da partida contra a Portuguesa, o treinador Aílton Ferraz lamentou bastante esse início ruim do Tricolor na competição.

Publicidade

"Sem dúvida que vai fazer falta, não tenho dúvida alguma. O Fluminense tem obrigação de ganhar. Foram dois jogos diferentes. Contra o Resende, jogamos muito. Saímos satisfeitos mesmo com a derrota. Hoje, fomos mal no primeiro tempo, e perdemos chances", afirmou.



Ao abordar especificamente a partida contra a Portuguesa, Aílton criticou a atuação do Fluminense na partida. Na opinião do ex-jogador a atuação tricolor no Maracanã foi para se esquecer.

Publicidade

"No segundo tempo, foi muito ruim. O forte deles era a transição, cedemos o contragolpe. O nosso segundo tempo é para apagar da história. Espero que não se repita. Enfrentamos um time experiente, mas vamos ter de corrigir muita coisa", disse.