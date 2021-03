Michel Araújo no treino do Fluminense Mailson Santana/Fluminense

Por O Dia

Publicado 08/03/2021 18:13

A vaga direta para a fase de grupos da Libertadores e a lanterna no Campeonato Carioca após duas rodadas fizeram o Fluminense mudar parte do planejamento. Para o clássico contra o Flamengo, no domingo às 18h no Maracanã, o técnico Roger Machado irá estrear no comando do Tricolor e contará com alguns jogadores do elenco principal.

Com duas derrotas e apresentando muitas falhas defensivas e na finalização com a equipe sub-23, o Fluminense contará com Roger Machado no banco, o recém-contratado Wellington, assim como Marcos Felipe, Matheus Ferraz, Danilo Barcelos, Igor Julião, Yuri, Michel Araújo, Caio Paulista e Fernando Pacheco. A informação é do site 'ge'.



Publicidade

O restante do elenco principal teve mantida a folga durante toda a semana e os titulares (com exceção de Marcos Felipe) só retornam aos treinos no dia 15. Já os escolhidos para reforçar a equipe sub-23 terminaram a última temporada como opção no banco e não terão o mesmo tempo de descanso, mas poderão mostrar serviço ao novo comandante.



Além de Roger, o auxiliar técnico permanente Marcão ficará ao seu lado no banco de reservas. Quem seguirá fora é Samuel Xavier, que testou positivo para covid-19.