O Maracanã recebeu diversos mosaicos na vitória do Flamengo por 3 a 1 em cima do Fluminense na decisão do Cariocão 2021. O comentarista Mauro Cezar Pereira, que venceu a Covid-19 recentemente, criticou estes tipos de manifestações das torcidas e, especialmente, a que levava a frase "orgulho de não ser como vocês", montada pelas torcidas organizadas Tricolores.



"Cago para mosaicos. Acho que já deram, tornaram-se chatos. Sem público, pior. Nesses "Fla-Flus" viraram versão monstro das provocações dos ultras italianos, que durante os jogos abrem inúmeras faixas provocadoras e as exibem para os rivais. Mas a frase colocada ontem no lado tricolor foi abjeta. Como se torcer por um time fizesse de alguém melhor ou pior"< iniciou o comentarista em suas redes sociais.

"Frase baixa, vil, que generaliza o rival e no fundo parece exibir certo inconformismo com o descolamento financeiro e técnico entre Fla e Flu. Algo que no campo vai se escancarando com enorme naturalidade. Ninguém é melhor ou pior do que alguém por ser Flamengo, Fluminense ou torcer por qualquer outro time", continuou o jornalista.



"Como rubro-negro, conheci tricolores que me inspiram, pessoas que respeito, e rubro-negros que detesto, f...-se que também sejam Flamengo. As qualidades dos seres humanos não se atrelam aos times pelos quais torcem. Que babaquice", concluiu Mauro Cezar Pereira.